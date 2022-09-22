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G7 отреагировала на псевдорефренедумы и ядерные устрашения Путина

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 14:35

Государства "Группы семи" (G7) не признают фиктивные референдумы на территории Украины и отреагируют на них дальнейшими целенаправленными санкциями.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи министров G7 в Нью-Йорке, на которой председательствовала Германия.

"Министры иностранных дел G7 и верховный представитель (ЕС) решительно осудили заявление России о проведении фиктивных референдумов на суверенной украинской территории, временно находящейся под контролем России. Любые референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и насильственной депортации не могут быть свободными или справедливыми", - говорится в заявлении.

Позиция G7 состоит в том, что любая аннексия украинской территории будет грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН. Министры призвали все государства однозначно осуждать какие-либо референдумы и не признавать их результаты.

"G7 также продолжит дальнейшие целенаправленные санкции и предана устойчивому экономическому и политическому давлению на Россию", - заверила Бербок.

Министры выразили сожаление по поводу умышленных эскалационных шагов России, таких как частичная мобилизация резервистов и безответственная ядерная риторика.

"Россия должна немедленно прекратить свою агрессию, вывести свои войска и военную технику из Украины и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - отметила Бербок.

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Германия сейчас председательствует в G7, в которую также входят Франция, Италия, Британия, Канада, Япония и США.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации за агрессивную войну против Украины.

Хотя Боррель убежден, что среди стран-членов будет единодушная поддержка новых мер, из Будапешта неоднократно звучали заявления против любых новых санкций против России, возражения высказывала также Австрия.

Темы: Путинмеждународная общественность
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