Частині жителів Ізюма доведеться евакуюватися на зиму – міськрада

Руйнування критичної інфраструктури ставить під загрозу проведення опалювального сезону в звільненому Ізюмі на Харківщині – частині жителів доведеться евакуюватися на зиму.

Джерело: заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 22 вересня

Пряма мова: "Ми будемо працювати з міністерством, яке очолює пані Верещук. Ще до деокупації міста було сказано, що частина Харківської області буде підлягати евакуації. Будемо дивитися на реальну ситуацію і що нам вдасться зробити за досить невеликий термін, як налагодити електрику, газ, воду. Але евакуації не уникнути".

Деталі: За його словами, вже зараз мешканці міста звертаються за допомогою, щоб евакуюватися. Всі районі забезпечені гуманітарними вантажами. Ситуація з продуктами харчування нормальна, однак стоїть питання забезпечення будівельними матеріалами.

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90% центральної частини міста і багатоповерхівок повністю або частково зруйновані. Приватний сектор перебуває у кращому, тому "життя" перемістилося туди, як додав Мацокін.

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