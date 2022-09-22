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Частині жителів Ізюма доведеться евакуюватися на зиму – міськрада

"Українська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 15:30
Частині жителів Ізюма доведеться евакуюватися на зиму – міськрада
РУЙНУВАННЯ ІЗЮМА ВНАСЛІДОК ОБСТРІЛІВ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО: ВОЛОДИМИР МАЦОКІН

Руйнування критичної інфраструктури ставить під загрозу проведення опалювального сезону в звільненому Ізюмі на Харківщині – частині жителів доведеться евакуюватися на зиму. 

Джерело: заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 22 вересня

Пряма мова: "Ми будемо працювати з міністерством, яке очолює пані Верещук. Ще до деокупації міста було сказано, що частина Харківської області буде підлягати евакуації. Будемо дивитися на реальну ситуацію і що нам вдасться зробити за досить невеликий термін, як налагодити електрику, газ, воду. Але евакуації не уникнути". 

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Деталі: За його словами, вже зараз мешканці міста звертаються за допомогою, щоб евакуюватися. Всі районі забезпечені гуманітарними вантажами. Ситуація з продуктами харчування нормальна, однак стоїть питання забезпечення будівельними матеріалами. 

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90% центральної частини міста і багатоповерхівок повністю або частково зруйновані. Приватний сектор перебуває у кращому, тому "життя" перемістилося туди, як додав Мацокін. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У серпня стало відомо, що обов’язкову евакуацію, окрім Донеччини, планують оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
  • Раніше у Ізюмській міськраді повідомили, що щонайменше тисяча цивільних в Ізюмі Харківської області загинули через окупацію росіянами, 80% інфраструктури міста зруйновано.

Теми: ІзюмХарківська областьевакуаціяопалення
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