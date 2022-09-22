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Части жителей Изюма придется эвакуироваться на зиму – горсовет

"Украинская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 15:30
РАЗРУШЕНИЕ ИЗЮМА В ПОСЛЕДСТВИЕ ОБСТРЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ОКУПАНТОВ. ФОТО: ВЛАДИМИР МАЦОКИН

Разрушение критической инфраструктуры ставит под угрозу проведение отопительного сезона в освобожденном Изюме на Харьковщине – части жителей придется эвакуироваться на зиму.

Источник: заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 22 сентября

Прямая речь: "Мы будем работать с министерством, которое возглавляет госпожа Верещук. Еще до деоккупации города было сказано, что часть Харьковской области будет подлежать эвакуации. Будем смотреть на реальную ситуацию и что нам удастся сделать за достаточно небольшой срок, как наладить электричество, газ, воду. Но эвакуации не избежать". 

Детали: По его словам, уже сейчас жители города обращаются за помощью, чтобы эвакуироваться. Все районе города обеспечены гуманитарными грузами. Ситуация с продуктами питания нормальная, однако стоит вопрос обеспечения строительными материалами. 

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90% центральной части города и многоэтажек полностью или частично разрушены. Частный сектор находится в лучшем, поэтому "жизнь" переместилась туда, как добавил Мацокин. 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В августе стало известно, что обязательную эвакуацию, кроме Донецкой области, планируют объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
  • Ранее в Изюмском горсовете сообщили, что по меньшей мере тысяча гражданских в Изюме Харьковской области погибли из-за оккупации россиянами, 80% инфраструктуры города разрушено.

Темы: ИзюмХарьковская областьэвакуацияотопление
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