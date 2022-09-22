Части жителей Изюма придется эвакуироваться на зиму – горсовет

Разрушение критической инфраструктуры ставит под угрозу проведение отопительного сезона в освобожденном Изюме на Харьковщине – части жителей придется эвакуироваться на зиму.

Источник: заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 22 сентября

Прямая речь: "Мы будем работать с министерством, которое возглавляет госпожа Верещук. Еще до деоккупации города было сказано, что часть Харьковской области будет подлежать эвакуации. Будем смотреть на реальную ситуацию и что нам удастся сделать за достаточно небольшой срок, как наладить электричество, газ, воду. Но эвакуации не избежать".

Детали: По его словам, уже сейчас жители города обращаются за помощью, чтобы эвакуироваться. Все районе города обеспечены гуманитарными грузами. Ситуация с продуктами питания нормальная, однако стоит вопрос обеспечения строительными материалами.

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90% центральной части города и многоэтажек полностью или частично разрушены. Частный сектор находится в лучшем, поэтому "жизнь" переместилась туда, как добавил Мацокин.

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