В Ізюмі загинули понад тисяча цивільних, 80% інфраструктури зруйновано – депутат

Щонайменше тисяча цивільних в Ізюмі Харківської області загинули через окупацію росіянами, 80% інфраструктури міста зруйновано.

Джерело: депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform

Пряма мова: "10 вересня завдяки ЗСУ над Ізюмом знову замайорів жовто-блакитний прапор України. Зараз він з’являється на всіх будинках, на приміщенні міської ради, на найвищій точці у Харківській області – горі Крем'янець…

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Зараз ще в Ізюмі відбуваються стабілізаційні заходи, які проводять Збройні сили, Служба безпеки України та інші правоохоронні органи, щоб уряд і Генеральний штаб (ЗСУ) змогли вже офіційно повідомили цю добру новину, на яку ми так довго чекали".

Деталі: Стрельніков сказав, що місто Ізюм дуже сильно постраждало внаслідок війни.

"Як зазначав ізюмський міський голова Валерій Марченко, більш ніж 80% всієї інфраструктури міста зруйновано. Це і приватні, і багатоквартирні житлові будинки, і підприємства, державні установи, комунальні заклади, а також промислові потужності. Це правда. На жаль, місто зруйноване. Найстрашніше, що попереду – зима, а централізована система опалення зруйнована", – додав він.

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За словами депутата, цю проблему владі треба якнайшвидше вирішити.

За попередніми даними, попри проведену "тиху евакуацію" в Ізюмі залишається близько 10 тисяч жителів. Депутат сподівається, що влада встигне "все зробити, щоб зима не була для нас неочікуваною".

Також потрібні ліки й лікарні.

Пряма мова: "За інформацією, якою ми володіємо, щонайменше тисяча місцевих мешканців загинули внаслідок військових дій, але ще більше людей постраждали, тому що їм не надали вчасну медичну допомогу. Оскільки російські окупанти ще в березні зруйнували всі заклади охорони здоров'я в Ізюмі. Вони не функціонували. Доступ до ліків був обмежений. Російські окупанти та мародери розікрали усі аптеки.

Тому питання ліків та госпіталізації мешканців, які потребують невідкладної медичної допомоги, стоять дуже гостро. Ці питання – першочергові".

Передісторія: Місто Ізюм у Харківській області було окуповане з 2 квітня 2022 року російськими військами, 10 вересня росіяни відійшли з нього, залишаючи військову техніку.

Ізюм було сильно пошкоджено під час боїв. У ньому немає електрики, води та газу.