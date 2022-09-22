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Донецькі бойовики планують залучити дітей до участі у "референдумі" – СБУ

"Українська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 16:08
Донецькі бойовики планують залучити дітей до участі у референдумі – СБУ
Ілюстративне фото з Цензор.нет

Російськи куратори наказали бойовикам окупованої Донеччини розширити "електоральну базу" та залучити до участі у псевдореферендумі неповнолітніх українців, у тому числі з дитячих будинків. 

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Деталі: Згідно з перехопленими спецслужбою документами, окупанти хочуть задіяти у "голосуванні" дітей віком від 13 до 17 років. Таким чином бойовики намагаються штучно компенсувати катастрофічну нестачу голосів. 

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Дослівно: "Щоб посилити контроль за явкою, неповнолітніх мають супроводжувати до виборчих дільниць їх батьки, опікуни або представники так званих дитячих будинків на тимчасово окупованій території регіону".

Більше деталей: Для "накрутки голосів" до псевдореферендуму також планують залучати родини з пропискою в Донецькій області, які тимчасово виїхали до РФ.

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За інформацією СБУ, такий наказ так званій "центральній виборчій комісії ДНР" дали куратори з Росії. Українські спецслужбовці ідентифікували всіх організаторів, встановила їх місцезнаходження та задокументувала злочини. 

  
  
 
 

Що цьому передувало: Так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" 19 вересня оголосили, що вимагають негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами Російської Федерації.

Теми: Донецька областьреферендумокупаціядіти
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