Донецкие боевики планируют привлечь детей к участию в "референдуме" – СБУ

Российские кураторы приказали боевикам оккупированной Донетчины расширить "электоральную базу" и привлечь к участию в псевдореферендуме несовершеннолетних украинцев, в том числе из детских домов.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: Согласно полученным спецслужбой документам, оккупанты хотят задействовать в "голосовании" детей в возрасте от 13 до 17 лет. Таким образом боевики пытаются искусственно компенсировать катастрофическую нехватку голосов.

Дословно: "Чтобы усилить контроль за явкой, несовершеннолетних должны сопровождать к избирательным участкам их родители, опекуны или представители так называемых детских домов на временно оккупированной территории региона".

Больше деталей: Для "накрутки голосов" к псевдореферендуму также планируют привлекать семьи с пропиской в Донецкой области, которые временно выехали в РФ.

По информации СБУ, такое распоряжение так называемой "центральной избирательной комиссии ДНР" дали кураторы из России. Служба безопасности Украины идентифицировала всех организаторов, установила их местонахождение и задокументировала преступления.

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Что этому предшествовало: Так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" 19 сентября объявили, что требуют немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами Российской Федерации.