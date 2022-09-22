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Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації

Ірина БалачукЧетвер, 22 вересня 2022, 16:12
Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації
Прапор Казахстану. Фото pixabay.com

Казахстан заявив, що не видаватиме посвідки на постійне проживання громадянам Росії без дозволу Москви, оскільки велика кількість росіян прагне виїхати з країни після оголошення Кремлем часткової військової мобілізації.

Джерело: RFE/RL з посиланням на спікера парламенту Казахстану Маулена Ашимбаєва  

Пряма мова Ашимбаєва: "Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документи, які підтверджують, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їхнього переїзду до Казахстану".

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Деталі: Він додав, що правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону, обробляючи запити іноземних громадян, у тому числі росіян, на отримання посвідки на постійне проживання в країні.

За словами Ашимбаєва, в цілому державні органи в курсі ситуації щодо різкого збільшення кількості громадян Росії, які в'їжджають в країну, і ведуть переговори з цього питання.

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Теми: КазахстанРосіямобілізація
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