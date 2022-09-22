Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації

Казахстан заявив, що не видаватиме посвідки на постійне проживання громадянам Росії без дозволу Москви, оскільки велика кількість росіян прагне виїхати з країни після оголошення Кремлем часткової військової мобілізації.

Джерело: RFE/RL з посиланням на спікера парламенту Казахстану Маулена Ашимбаєва

Пряма мова Ашимбаєва: "Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документи, які підтверджують, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їхнього переїзду до Казахстану".

Деталі: Він додав, що правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону, обробляючи запити іноземних громадян, у тому числі росіян, на отримання посвідки на постійне проживання в країні.

За словами Ашимбаєва, в цілому державні органи в курсі ситуації щодо різкого збільшення кількості громадян Росії, які в'їжджають в країну, і ведуть переговори з цього питання.

Передісторія:

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.

В Росії планують призвати 300 тисяч резервістів.

Відразу після виступу президента РФ Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану, а ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень.