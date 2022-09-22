Казахстан не будет предоставлять убежище россиянам, которые бегут от мобилизации
Казахстан заявил, что не будет выдавать постоянный вид на жительство гражданам России без разрешения Москвы, поскольку большое количество россиян стремится уехать из страны после объявления Кремлем частичной военной мобилизации.
Источник: RFE/RL со ссылкой на спикера парламента Казахстана Маулена Ашимбаева
Прямая речь Ашимбаева: "Наши официальные учреждения не будут выдавать вид на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан".
Детали: Он добавил, что правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом, обрабатывая запросы иностранных граждан, в том числе россиян, на получение постоянного вида на жительство в стране.
По словам Ашимбаева, государственные органы в курсе ситуации относительно резкого увеличения количества граждан России, въезжающих в страну, и ведут переговоры по этому вопросу.
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
- В России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- Сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, а цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.