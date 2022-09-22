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"Батальйон Відень": ДБР перевірить інформацію журналістів УП

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 16:55
Батальйон Відень: ДБР перевірить інформацію журналістів УП
колаж УП

Державне бюро розслідувань перевірить інформацію журналістів, викладену у другій частині розслідування "Української правди" щодо виїзду за кордон під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Зазначається зокрема, що будуть також досліджені і обставини перетину державного кордону України фігурантами нового розслідування, в тому числі роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

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Дослівно: "Принагідно Державне бюро розслідувань хоче нагадати, що розпочало досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон одного із фігурантів розслідування, екссудді та колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

У ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон.

Також не була з’ясована наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

ВІДЕО ДНЯ

Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на дружину.

Натомість за інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Встановлюються всі обставини правопорушення та всі особи, причетні до незаконного переправлення Тупицького через державний кордон України для притягнення їх до кримінальної відповідальності".

Теми: ТупицькийДБР
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