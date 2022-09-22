Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

"Батальйон Відень": ДБР перевірить інформацію журналістів УП

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 16:55
колаж УП

Державне бюро розслідувань перевірить інформацію журналістів, викладену у другій частині розслідування "Української правди" щодо виїзду за кордон під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Зазначається зокрема, що будуть також досліджені і обставини перетину державного кордону України фігурантами нового розслідування, в тому числі роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Дослівно: "Принагідно Державне бюро розслідувань хоче нагадати, що розпочало досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон одного із фігурантів розслідування, екссудді та колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

У ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон.

Також не була з’ясована наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на дружину.

ВІДЕО ДНЯ

Натомість за інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Встановлюються всі обставини правопорушення та всі особи, причетні до незаконного переправлення Тупицького через державний кордон України для притягнення їх до кримінальної відповідальності".

Теми: ТупицькийДБР
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації

Ексгенерал-майора СБУ заочно засудили до 5 років ув’язнення: закликав до повалення влади

Зеленський не пов’язує кінець режиму Путіна з кінцем війни

До багатьох звільнених полонених застосовували дуже жорстокі тортури – Буданов

Путін все ще віддає накази генералам, росіяни не мають єдності і шукають винних в поразках – CNN

Тупицький незаконно перетнув кордон на "таксі можливостей" - ОГП

Усі новини...
Тупицький
"Батальйон Відень": Тупицький заявляє, що законно виїхав з України
Тупицького заарештували заочно, ДБР вимагатиме екстрадиції
Тупицького оголосили у міжнародний розшук
Останні новини
08:16
Удари по Запоріжжю: ушкоджена цивільна інфраструктура міста, є постраждалі
07:59
Мелітополь: У перший день псевдореферендуму прогримів вибух
07:45
У Конгресі закликали Пентагон надати Україні новий вид сучасних безпілотників - ЗМІ
07:11
ВАКС засудив екснардепа від БПП Сольвара до трьох років ув’язнення
06:55
Зведення Генштабу: Біля Сватового поранили російського генерал-майора
05:49
США і Німеччина баряться з наданням сучасних танків Україні через логістику — Politico
05:01
ISW: Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації
04:11
ОК "Південь": ЗСУ завадили росіянам перекинути колону техніки по Каховському мосту
03:20
Bloomberg: ЄС хоче протягом тижнів домовитись про обмеження цін на російську нафту
02:25
У США виявили шахрайство на понад 45 млрд доларів на програмі допомоги під час пандемії
Усі новини...