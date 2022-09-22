"Батальон Вена": ГБР проверит информацию журналистов УП

Государственное бюро расследований проверит информацию журналистов, изложенную во второй части расследования "Украинской правды" относительно выезда за границу во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Отмечается в частности, что будут также исследованы и обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами нового расследования, в том числе роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.

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Дословно: "Попутно Государственное бюро расследований хочет напомнить, что начало досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу одного из фигурантов расследования, экс-судьи и бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул пределы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, дающих право на выезд за границу.

Также не было выяснено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу.

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Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.

В то же время, по информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал.

Продолжается следствие в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и все лица, причастные к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу Украины для привлечения их к уголовной ответственности".