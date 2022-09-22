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"Батальон Вена": ГБР проверит информацию журналистов УП

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 16:55
Батальон Вена: ГБР проверит информацию журналистов УП
коллаж УП

Государственное бюро расследований проверит информацию журналистов, изложенную во второй части расследования "Украинской правды" относительно выезда за границу во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Отмечается в частности, что будут также исследованы и обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами нового расследования, в том числе роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.

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Дословно: "Попутно Государственное бюро расследований хочет напомнить, что начало досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу одного из фигурантов расследования, экс-судьи и бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул пределы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, дающих право на выезд за границу.

Также не было выяснено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу.

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Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.

В то же время, по информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал.

Продолжается следствие в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и все лица, причастные к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу Украины для привлечения их к уголовной ответственности".

Темы: ТупицкийГБР
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