Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тупицкий незаконно пересек границу на "такси возможностей" - ОГП

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 18:14
Тупицкий незаконно пересек границу на такси возможностей - ОГП
Тупицкий в Вене. скриншот из видео УП

Офис генерального прокурора отмечает, что экс-глава Конституционного суда незаконным образом покинул территорию Украины, обстоятельства его пересечения границы расследуются.

Источник: руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора прокурор Алексей Донской в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Бывший председатель КС не пересекал границу вместе со своей беременной женой и несовершеннолетними детьми. Он пересек границу в чужом автомобиле, которым управлял человек с двойным (украинским и венгерским) гражданством и для пересечения границы предъявил паспорт гражданина Венгрии.

Реклама:

Вместе с ним в этом авто так же незаконно пересекли границу еще двое мужчин призывного возраста, которые как и экс-глава КС, не имели права на ее пересечение. Эти лица, кстати, не имеют отношения к экс-судье, они просто воспользовались одним "такси возможностей", если можно так выразиться. Поэтому утверждения Тупицкого о его якобы выборочном преследовании за незаконное пересечение границы не имеют под собой основания".

Детали: Относительно семьи Тупицкого Донской пояснил, что его беременная жена вместе с детьми дождалась, пока ее муж пройдет границу, и только через несколько часов после этого, на машине семьи, на вполне законных основаниях пересекла границу сама.

Что касается справки о том, что лицо не подлежит мобилизации, прокурор объясняет, что подобная справка, сама по себе не равнозначна праву на выезд и не дает такого права. Перечень оснований освобождения от мобилизации и перечень оснований для выезда за границу - разные.

ВИДЕО ДНЯ

Донской отметил, что сейчас под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора следователи ГБР по указанным фактам проводят досудебное расследование.

Кроме эпизода организации незаконного перемещения бывшего председателя Конституционного суда (производство открыто в апреле 2022 года -ред.) установлено еще около двух десятков эпизодов организации незаконного перемещения лиц через ПП Косонь и Лужанка в течение марта-февраля этого года, добавил представитель ОГП.

Что предшествовало: Расследование УП выявило, что 59-летний бывший председатель и экс-судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уже полгода проживает в австрийской Вене как беженец и утверждает, что пересек украинскую границу законно, как "освобожденный от мобилизации"

Предыстория:

  • Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".
  • Сторону обвинения представляют Сергей Новиков и Алексей Донской.
  • В конце марта стало известно, что отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.
  • В мае Тупицкий был объявлен в международный розыск. В июле его заочно арестовали. Сторона обвинения намеревалась инициировать процесс экстрадиции.

Темы: ТупицкийОфис генпрокурораВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Тупицкий
Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого - СМИ
В Конституционном суде не смогли выдвинуть кандидатов на должность председателя
"Батальон Вена": ГБР проверит информацию журналистов УП
Последние новости
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 мдрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
Все новости...
Реклама: