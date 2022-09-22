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Тупицкий незаконно пересек границу на "такси возможностей" - ОГП

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 18:14
Тупицкий в Вене. скриншот из видео УП

Офис генерального прокурора отмечает, что экс-глава Конституционного суда незаконным образом покинул территорию Украины, обстоятельства его пересечения границы расследуются.

Источник: руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора прокурор Алексей Донской в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Бывший председатель КС не пересекал границу вместе со своей беременной женой и несовершеннолетними детьми. Он пересек границу в чужом автомобиле, которым управлял человек с двойным (украинским и венгерским) гражданством и для пересечения границы предъявил паспорт гражданина Венгрии.

Вместе с ним в этом авто так же незаконно пересекли границу еще двое мужчин призывного возраста, которые как и экс-глава КС, не имели права на ее пересечение. Эти лица, кстати, не имеют отношения к экс-судье, они просто воспользовались одним "такси возможностей", если можно так выразиться. Поэтому утверждения Тупицкого о его якобы выборочном преследовании за незаконное пересечение границы не имеют под собой основания".

Детали: Относительно семьи Тупицкого Донской пояснил, что его беременная жена вместе с детьми дождалась, пока ее муж пройдет границу, и только через несколько часов после этого, на машине семьи, на вполне законных основаниях пересекла границу сама.

Что касается справки о том, что лицо не подлежит мобилизации, прокурор объясняет, что подобная справка, сама по себе не равнозначна праву на выезд и не дает такого права. Перечень оснований освобождения от мобилизации и перечень оснований для выезда за границу - разные.

Донской отметил, что сейчас под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора следователи ГБР по указанным фактам проводят досудебное расследование.

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Кроме эпизода организации незаконного перемещения бывшего председателя Конституционного суда (производство открыто в апреле 2022 года -ред.) установлено еще около двух десятков эпизодов организации незаконного перемещения лиц через ПП Косонь и Лужанка в течение марта-февраля этого года, добавил представитель ОГП.

Что предшествовало: Расследование УП выявило, что 59-летний бывший председатель и экс-судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уже полгода проживает в австрийской Вене как беженец и утверждает, что пересек украинскую границу законно, как "освобожденный от мобилизации"

Предыстория:

  • Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".
  • Сторону обвинения представляют Сергей Новиков и Алексей Донской.
  • В конце марта стало известно, что отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.
  • В мае Тупицкий был объявлен в международный розыск. В июле его заочно арестовали. Сторона обвинения намеревалась инициировать процесс экстрадиции.

Темы: ТупицкийОфис генпрокурораВоенное положение
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