Тупицкий незаконно пересек границу на "такси возможностей" - ОГП
Офис генерального прокурора отмечает, что экс-глава Конституционного суда незаконным образом покинул территорию Украины, обстоятельства его пересечения границы расследуются.
Источник: руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора прокурор Алексей Донской в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Бывший председатель КС не пересекал границу вместе со своей беременной женой и несовершеннолетними детьми. Он пересек границу в чужом автомобиле, которым управлял человек с двойным (украинским и венгерским) гражданством и для пересечения границы предъявил паспорт гражданина Венгрии.
Вместе с ним в этом авто так же незаконно пересекли границу еще двое мужчин призывного возраста, которые как и экс-глава КС, не имели права на ее пересечение. Эти лица, кстати, не имеют отношения к экс-судье, они просто воспользовались одним "такси возможностей", если можно так выразиться. Поэтому утверждения Тупицкого о его якобы выборочном преследовании за незаконное пересечение границы не имеют под собой основания".
Детали: Относительно семьи Тупицкого Донской пояснил, что его беременная жена вместе с детьми дождалась, пока ее муж пройдет границу, и только через несколько часов после этого, на машине семьи, на вполне законных основаниях пересекла границу сама.
Что касается справки о том, что лицо не подлежит мобилизации, прокурор объясняет, что подобная справка, сама по себе не равнозначна праву на выезд и не дает такого права. Перечень оснований освобождения от мобилизации и перечень оснований для выезда за границу - разные.
Донской отметил, что сейчас под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора следователи ГБР по указанным фактам проводят досудебное расследование.
Кроме эпизода организации незаконного перемещения бывшего председателя Конституционного суда (производство открыто в апреле 2022 года -ред.) установлено еще около двух десятков эпизодов организации незаконного перемещения лиц через ПП Косонь и Лужанка в течение марта-февраля этого года, добавил представитель ОГП.
Что предшествовало: Расследование УП выявило, что 59-летний бывший председатель и экс-судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уже полгода проживает в австрийской Вене как беженец и утверждает, что пересек украинскую границу законно, как "освобожденный от мобилизации"
Предыстория:
- Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".
- Сторону обвинения представляют Сергей Новиков и Алексей Донской.
- В конце марта стало известно, что отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.
- В мае Тупицкий был объявлен в международный розыск. В июле его заочно арестовали. Сторона обвинения намеревалась инициировать процесс экстрадиции.