У Туреччині командири "Азову" житимуть у приватному будинку "деякий проміжок часу" – Буданов
Українські військові командири, яких звільнили з російського полону, будуть проживати у Туреччині у приватному будинку "деякий проміжок часу".
Джерело: брифінг за результатами обміну 21 вересня, керівник ГУР МОУ Кирил Буданов
Деталі: На питання, в яких умовах українські захисники перебуватимуть в Туреччині до кінця війни, Буданов відповів, що українські командири будуть в Туреччині "певний проміжок часу" і згодом з’являться у публічному просторі і самі повідомлять про свої умови проживання.
При цьому, голова ГУР додав, що захисники житимуть у приватному будинку у хороших умовах.
Військові командири не знали, що їдуть на обмін. Окупанти тримали їх в одиночних камерах. Захисники вважали, що окупанти везуть їх на свої так звані "судилища", якими їх постійно намагалися залякати.
Буданов додав, що захисники з "Азову" піддавались тортурам. Він заявив, що великий відсоток тих, хто був в Оленівці, піддавався жорстоким тортурам окупантів.
Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган особисто гарантував Володимиру Зеленському захист і безпеку українських командирів.
Наступним етам буде відновлення українських бійців: фізичне та психоемоційне.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
- 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
- Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.