У Туреччині командири "Азову" житимуть у приватному будинку "деякий проміжок часу" – Буданов

Українські військові командири, яких звільнили з російського полону, будуть проживати у Туреччині у приватному будинку "деякий проміжок часу".

Джерело: брифінг за результатами обміну 21 вересня, керівник ГУР МОУ Кирил Буданов

Деталі: На питання, в яких умовах українські захисники перебуватимуть в Туреччині до кінця війни, Буданов відповів, що українські командири будуть в Туреччині "певний проміжок часу" і згодом з’являться у публічному просторі і самі повідомлять про свої умови проживання.

При цьому, голова ГУР додав, що захисники житимуть у приватному будинку у хороших умовах.

Військові командири не знали, що їдуть на обмін. Окупанти тримали їх в одиночних камерах. Захисники вважали, що окупанти везуть їх на свої так звані "судилища", якими їх постійно намагалися залякати.

Буданов додав, що захисники з "Азову" піддавались тортурам. Він заявив, що великий відсоток тих, хто був в Оленівці, піддавався жорстоким тортурам окупантів.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган особисто гарантував Володимиру Зеленському захист і безпеку українських командирів.

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