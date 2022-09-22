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У Туреччині командири "Азову" житимуть у приватному будинку "деякий проміжок часу" – Буданов

Альона Мазуренко Четвер, 22 вересня 2022, 20:09
У Туреччині командири Азову житимуть у приватному будинку деякий проміжок часу – Буданов

Українські військові командири, яких звільнили з російського полону, будуть проживати у Туреччині у приватному будинку "деякий проміжок часу".

Джерело: брифінг за результатами обміну 21 вересня, керівник ГУР МОУ Кирил Буданов

Деталі: На питання, в яких умовах українські захисники перебуватимуть в Туреччині до кінця війни, Буданов відповів, що українські командири будуть в Туреччині "певний проміжок часу" і згодом з’являться у публічному просторі і самі повідомлять про свої умови проживання.

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При цьому, голова ГУР додав, що захисники житимуть у приватному будинку у хороших умовах.

Військові командири не знали, що їдуть на обмін. Окупанти тримали їх в одиночних камерах. Захисники вважали, що окупанти везуть їх на свої так звані "судилища", якими їх постійно намагалися залякати.

Буданов додав, що захисники з "Азову" піддавались тортурам. Він заявив, що великий відсоток тих, хто був в Оленівці, піддавався жорстоким тортурам окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган особисто гарантував Володимиру Зеленському захист і безпеку українських командирів.

Наступним етам буде відновлення українських бійців: фізичне та психоемоційне. 

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: ТуреччинавійнаАзов обмін
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