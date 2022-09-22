В Турции командиры "Азова" будут жить в частном доме "некоторый промежуток времени" – Буданов

Украинские военные командиры, которых освободили из российского плена, будут проживать в Турции в частном доме "некоторый промежуток времени".

Источник: брифинг по результатам обмена 21 сентября, руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов

Детали: На вопрос в каких условиях украинские защитники будут находиться в Турции до конца войны, Буданов ответил, что украинские командиры будут в Турции "определенный промежуток времени" ипозже появятся в публичном пространстве и сами сообщат о своих условиях проживания.

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Глава ГУР добавил, что защитники будут жить в частном доме в хороших условиях.

Военные командиры не знали, что едут на обмен. Оккупанты держали их в одиночных камерах. Защитники считали, что оккупанты везут их на свои так называемые "судилища", которыми их постоянно пытались запугать.

Буданов добавил, что защитники из "Азова" подвергались пыткам. Он заявил, что большой процент тех, кто был в Еленовке, подвергался жестоким пыткам оккупантов.

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Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично гарантировал Владимиру Зеленскому защиту и безопасность украинских командиров.

Следующим этапом будет восстановление украинских бойцов: физическое и психоэмоциональное.

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