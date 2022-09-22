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Зеленський збирав Ставку: обговорили мобілізацію в РФ і "референдуми"

Альона Мазуренко Четвер, 22 вересня 2022, 20:32
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту. Було розглянуто ймовірний характер дій противника у найближчий період.

Члени Ставки верховного головнокомандувача також проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами".

Деталі: У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов та інші.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ ОК "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ ОК "Південь" Андрій Ковальчук.

Відзначається, що учасники засідання приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

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Теми: ЗеленськийОфіс президентавійна
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