Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський збирав Ставку: обговорили мобілізацію в РФ і "референдуми"

Альона Мазуренко Четвер, 22 вересня 2022, 20:32
Зеленський збирав Ставку: обговорили мобілізацію в РФ і референдуми
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту. Було розглянуто ймовірний характер дій противника у найближчий період.

Реклама:

Члени Ставки верховного головнокомандувача також проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами".

Деталі: У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов та інші.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ ОК "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ ОК "Південь" Андрій Ковальчук.

ВІДЕО ДНЯ

Відзначається, що учасники засідання приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Теми: ЗеленськийОфіс президентавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
У Туреччині командири "Азову" житимуть у приватному будинку "деякий проміжок часу" – Буданов
Росіяни посилили терор на окупованих територіях через "референдуми" – Генштаб
Генерал Ходжес: Дії Путіна нагадують Гітлера в останні дні Третього Рейху
Повітряні сили збили одразу чотири іранські дрони-камікадзе ворога
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: