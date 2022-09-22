Зеленський збирав Ставку: обговорили мобілізацію в РФ і "референдуми"

Президент Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту. Було розглянуто ймовірний характер дій противника у найближчий період.

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Члени Ставки верховного головнокомандувача також проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами".

Деталі: У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов та інші.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ ОК "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ ОК "Південь" Андрій Ковальчук.

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Відзначається, що учасники засідання приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.