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Зеленский собирал Ставку: обсудили мобилизацию в РФ и "референдумы"

Алена МазуренкоЧетверг, 22 сентября 2022, 20:32
Зеленский собирал Ставку: обсудили мобилизацию в РФ и референдумы
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский в четверг провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Дословно: "Руководители сил обороны и командующие оперативных направлений доложили об оперативной ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период.

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Члены Ставки верховного главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами".

Детали: В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками ОК "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

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Отмечается, что участники заседания уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Темы: ЗеленскийОфис президентавойна
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