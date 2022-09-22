Зеленский собирал Ставку: обсудили мобилизацию в РФ и "референдумы"

Президент Владимир Зеленский в четверг провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Дословно: "Руководители сил обороны и командующие оперативных направлений доложили об оперативной ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период.

Члены Ставки верховного главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами".

Детали: В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками ОК "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

Отмечается, что участники заседания уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.