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Окупанти розбили міст, що з'єднував дві частини Бахмута

Ольга КириленкоЧетвер, 22 вересня 2022, 22:02
Розбитий міст у Бахмуті, фото надано УП Юлієм Тереховим

Близько 11 ранку в четвер окупанти розбили міст через річку Бахмутовку в Бахмуті Донецької області, який з'єднував дві частини міста.

Джерело: фото в соцмережах, прес-секретар 58-ї бригади Юлій Терехов у коментарі УП

 
Фото надані УП Юлієм Тереховим

Деталі: Військові припускають, що росіяни випустили по мосту надпотужну ракету – як помітно з фото, він ущент зруйнований.

Таким чином, район Бахмута, що розташований за річкою й з боку наступу росіян (місцеві називають її Забахмутовкою), залишився практично ізольованим.

Пряма мова Юлія Терехова: "Пожежна або швидка до цивільних на той бік уже навряд приїде. Росіяни намагаються знищити місто, інфраструктуру, порушити логістику. Але героїчна оборона Бахмута триває".

 
 
Міст на карті DeepState

Що передувало: Росіяни активно наступають на Бахмут з середини липня. Місто регулярно перебуває під російським артилерійським обстрілом.

3-го серпня окупанти розбили частину будівлі біля мосту через Бахмутовку, у якій розташовувався офіс "Вільного радіо".

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Теми: БахмутДонецька областьвійна
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