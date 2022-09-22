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Оккупанты разбили мост, соединявший две части Бахмута

Ольга КириленкоЧетверг, 22 сентября 2022, 22:02
Разбитый мост в Бахмуте, фото предоставлено УП Юлием Тереховым

Около 11 утра в четверг оккупанты разбили мост через реку Бахмутовку в Бахмуте Донецкой области, который объединял две части города.

Источник: фото в соцсетях, пресс-секретарь 58-й бригады Юлий Терехов в комментарии УП

 
фото предоставлены УП Юлием Тереховым

Детали: Военные предполагают, что россияне выпустили по мосту сверхмощную ракету – как заметно по фото, он полностью разрушен.

Таким образом, район Бахмута, расположенный за рекой и со стороны наступления россиян (местные называют ее Забахмутовкой), остался практически изолированным.

Прямая речь Юлия Терехова: "Пожарная или скорая к гражданским на ту сторону уже вряд ли приедет. Россияне пытаются уничтожить город, инфраструктуру, нарушить логистику. Но героическая оборона Бахмута продолжается".

 
 
Мост на карте DeepState

Что предшествовало: Россияне активно наступают на Бахмут с середины июля. Город регулярно находится под российским артиллерийским обстрелом.

3-го августа оккупанты разбили часть здания возле моста через Бахмутовку, в котором располагался офис "Свободного радио".

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Темы: БахмутДонецкая областьвойна
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