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Російський військкомат шукатиме місце в “московській теробороні” для айтівця без досвіду служби

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 00:45
ВІКТОР БУГРЄЄВ, СКРИНШОТ

Московський військкомат переніс рішення про мобілізацію айтівця Віктора Бугрєєва, який 21 вересня отримав повістку, хоча ніколи не служив.

Джерело: дружина Бугрєєва в "Осторожно, Москва"

Деталі: Зазначається, що після резонансу в соцмережах Бугрєєва відпустили, призначили ще один візит до військкомату на 23 вересня для звірки документі і "сказали, що шукатимуть для нього місце айтішника в московській теробороні". Що таке московська тероборона і чому кандидата наук, який не служив, призивають, не пояснили.

Передісторія:

  • Бугрєєв є кандидатом економічних наук і працює в "Сбєрбанку" IT-фахівцем, військового досвіду не має і не має військової кафедри.
  • Того ж дня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про "часткову мобілізацію", Бугрєєв отримав повістку до армії.
  • У військкоматі сказали, що його "група В" у воєнний час підлягає призову. 

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Теми: Росіямобілізаціявійна
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