Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский военкомат будет искать место в "московской теробороне" для айтишника без опыта службы

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 00:45
Российский военкомат будет искать место в московской теробороне для айтишника без опыта службы
ВИКТОР БУГРЕЕВ, СКРИНШОТ

Московский военкомат перенес решение о мобилизации айтишника Виктора Бугреева, который 21 сентября получил повестку, хотя никогда не служил.

Источник: жена Бугреева в "Осторожно, Москва"

Детали: Отмечается, что после резонанса в соцсетях Бугреева отпустили, назначили еще один визит в военкомат на 23 сентября для сверки документов и "сказали, что будут искать для него место айтишника в московской теробороне". Что такое московская тероборона и почему кандидата наук, который не служил, призывают, не объяснили.

Реклама:

Предыстория:

  • Бугреев является кандидатом экономических наук и работает в "Сбербанке" IT-специалистом, военного опыта не имеет и не имеет военной кафедры.
  • В тот же день, когда президент РФ Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации", Бугреев получил повестку в армию.
  • В военкомате сказали, что его "группа В" в военное время подлежит призыву. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиямобилизациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Росcия
Work.ua разрывает сотрудничество с 200 компаниями из-за их связей с РФ
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Россия перебросила ПВО с Курильских островов на границу с Украиной - СМИ
Последние новости
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 мдрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
Все новости...
Реклама: