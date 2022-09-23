Российский военкомат будет искать место в "московской теробороне" для айтишника без опыта службы

Московский военкомат перенес решение о мобилизации айтишника Виктора Бугреева, который 21 сентября получил повестку, хотя никогда не служил.

Источник: жена Бугреева в "Осторожно, Москва"

Детали: Отмечается, что после резонанса в соцсетях Бугреева отпустили, назначили еще один визит в военкомат на 23 сентября для сверки документов и "сказали, что будут искать для него место айтишника в московской теробороне". Что такое московская тероборона и почему кандидата наук, который не служил, призывают, не объяснили.

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Предыстория:

Бугреев является кандидатом экономических наук и работает в "Сбербанке" IT-специалистом, военного опыта не имеет и не имеет военной кафедры.

В тот же день, когда президент РФ Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации", Бугреев получил повестку в армию.

В военкомате сказали, что его "группа В" в военное время подлежит призыву.