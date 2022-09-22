У Москві почали призивати айтівців без досвіду служби в армії

У столиці Російської Федерації, Москві, повістку до військкомату отримав IT-фахівець Віктор Бугрєєв, хоча він ніколи не служив в армії.

Джерело: телеканал "Дождь" із посиланням на Telegram "Осторожно, Москва", який розмістив відеокоментар Бугрєєва

Деталі: Біля військкомату Савелівського району 22 вересня зібралися перші "мобілізовані". Їх хочуть одразу відправити в Підмосков'я проходити підготовку.

Мешканець Москви Віктор Бугрєєв розповів, що повістка до військкомату прийшла йому 21 вересня - того ж дня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про "часткову мобілізацію".

Бугрєєв є кандидатом економічних наук і працює в "Сбєрбанку" IT-фахівцем, військового досвіду не має. У військкоматі сказали, що його "група В" у воєнний час підлягає призову.

"Я ніколи не служив, не проходив військову службу, не маю військової спеціальності, не маю військової кафедри. Поїду, що робити. Або кримінальна справа… Сьогодні прийшов, сьогодні й відправляють", – сказав Бугрєєв.

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За словами чоловіка, його відправлять у "тероборону" в Наро-Фомінськ (Московська область РФ).

Віктору Бугрєєву 32 роки, він має дружину, бездітний.

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