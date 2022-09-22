У Москві почали призивати айтівців без досвіду служби в армії
У столиці Російської Федерації, Москві, повістку до військкомату отримав IT-фахівець Віктор Бугрєєв, хоча він ніколи не служив в армії.
Джерело: телеканал "Дождь" із посиланням на Telegram "Осторожно, Москва", який розмістив відеокоментар Бугрєєва
Деталі: Біля військкомату Савелівського району 22 вересня зібралися перші "мобілізовані". Їх хочуть одразу відправити в Підмосков'я проходити підготовку.
Мешканець Москви Віктор Бугрєєв розповів, що повістка до військкомату прийшла йому 21 вересня - того ж дня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про "часткову мобілізацію".
Бугрєєв є кандидатом економічних наук і працює в "Сбєрбанку" IT-фахівцем, військового досвіду не має. У військкоматі сказали, що його "група В" у воєнний час підлягає призову.
"Я ніколи не служив, не проходив військову службу, не маю військової спеціальності, не маю військової кафедри. Поїду, що робити. Або кримінальна справа… Сьогодні прийшов, сьогодні й відправляють", – сказав Бугрєєв.
За словами чоловіка, його відправлять у "тероборону" в Наро-Фомінськ (Московська область РФ).
Віктору Бугрєєву 32 роки, він має дружину, бездітний.
Передісторія:
- 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Призову мають підлягати тільки громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу сказав, що на службу призвуть 300 тисяч військовослужбовців резерву.
- У Росії почалися акції протесту проти мобілізації, невдоволених затримували. У Москві та Воронежі затриманим почали видавати повістки до військкоматів.
- Також виникли ажіотаж на авіаквитки на виліт із Росії та черги на її кордонах, зокрема з Фінляндією.
- У Фінляндії виступили за закриття кордонів для росіян після рішення про мобілізацію.
- Британська розвідка спрогнозувала, що обмежена мобілізація буде вкрай непопулярна в Росії.
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