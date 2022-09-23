У Мелітополі стався вибух у 9-поверхівці, є загиблий і поранений – мер

Внаслідок вибуху в багатоповерхівці в окупованому Мелітополі в ніч на п’ятницю одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На жаль, терор посилюється. З самого ранку в Мелітополі чути вибухи.

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В одній із дев'ятиповерхівок сьогодні вночі був вибух. На жаль, є постраждалі: одна людина загинула, одна – поранена.

Також сьогодні був вибух поряд з одним із розташувань окупантів. Зараз уточнюються їхні втрати впродовж цього часу".

Деталі: Федоров також заявив про тотальний супротив населення міста проведенню так званого "референдуму" росіян.

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За його словами, у четвер увечері до міста автобусами привезли "масовку з Криму" для зйомки пропагандистських сюжетів про начебто підтримку "референдуму" населенням Мелітополя. Федоров також розповів, що кілька днів тому пропагандисти випустили сюжет із нібито опитуванням мешканців Мелітополя щодо підтримки Росії, але люди, які брали в ньому участь, говорили з нехарактерним для місцевих людей акцентом.

Мер Мелітополя також ще раз закликав усіх чоловіків виїхати з окупованої території Запорізької області.

"Вчора зранку через Василівку до Запоріжжя не випускали чоловіків у віці з 18 до 35 років. Це є підтвердженим фактом. Але є також підтвердження, що вчора на вечір іще могли люди виїхати до нашого тимчасово окупованого Криму. Тому ми всіх сьогодні закликаємо чоловіків виїжджати до Криму, потім до ЄС або до Грузії, а потім повертатися в Україну. Тому що абсолютно точно – всіх будуть забирати з вулиці, мобілізувати, як це робити в окупованому Донбасі", – сказав він.

Що передувало: Раніше Федоров повідомив, що о 7 ранку в Мелітополі пролунав вибух, який "добре відчули мешканці в центрі міста".