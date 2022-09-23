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В Мелитополе произошел взрыв в 9-этажке, есть погибший и раненый – мэр

Катерина ТищенкоПятница, 23 сентября 2022, 11:22
Иван Федоров, фото из Telegram

В результате взрыва в многоэтажке в оккупированном Мелитополе в ночь на пятницу один человек погиб, еще один получил ранения.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "К сожалению, террор усиливается. С самого утра в Мелитополе слышны взрывы.

В одной из девятиэтажек сегодня ночью был взрыв. К сожалению, есть пострадавшие: один человек погиб, один – ранен.

Также сегодня был взрыв рядом с одним из расположений оккупантов. Сейчас уточняются их потери в течение этого времени".

Детали: Федоров также заявил о тотальном сопротивлении населения города проведению так называемого "референдума" россиян.

По его словам, в четверг вечером в город автобусами привезли "массовку из Крыма" для съемки пропагандистских сюжетов о якобы поддержке "референдума" населением Мелитополя. Федоров также рассказал, что несколько дней назад пропагандисты выпустили сюжет с якобы опросом жителей Мелитополя о поддержке России, но люди, которые принимали в нем участие, говорили с нехарактерным для местных людей акцентом.

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Мэр Мелитополя также еще раз призвал всех мужчин выехать из оккупированной территории Запорожской области.

"Вчера утром через Васильевку в Запорожье не выпускали мужчин в возрасте с 18 до 35 лет. Это является подтвержденным фактом. Но есть также подтверждение, что вчера на вечер еще могли люди выехать в наш временно оккупированный Крым. Поэтому мы всех сегодня призываем мужчин выезжать в Крым, потом в ЕС или в Грузию, а потом возвращаться в Украину. Потому что абсолютно точно – всех будут забирать с улицы, мобилизовать, как это делают в оккупированном Донбассе", – сказал он.

Что предшествовало: Ранее Федоров сообщил, что в 7 утра в Мелитополе прогремел взрыв, который "хорошо почувствовали жители в центре города".

Темы: Мелитопольвзрыв
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