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Росіяни поцілили в Запоріжжі у два цивільних об'єкти, троє людей постраждали

Олена РощінаП'ятниця, 23 вересня 2022, 13:09

У місті Запоріжжя внаслідок ракетного обстрілу, що стався цієї ночі, зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, трьох постраждалих госпіталізували. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Пряма мова Старуха: "Вночі окупант здійснив ракетний обстріл областного центру та міста в Запорізькому районі. В Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо". 

Деталі: Відомо про трьох постраждалих, їх із легкими травмами забрали в лікарні.

Голова ОВА додав, що руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі.

Також одна з ракет поцілила в будову поблизу міста в Запорізькому районі. Постраждалих немає. 

Куртєв уточнив, що в обласному центрі внаслідок прильотів було зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, також ушкоджень зазнали багатоповерхові будинки, в яких повилітали шибки, та приватні будинки, в яких зруйновано покрівлі.

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Потім він додав, що відомо вже про 10 багатоповерхівок, 9 будинків приватного сектору та ще один обʼєкт цивільної інфраструктури, які зазнали ушкоджень від ворожої атаки. 

 

Комунальні служби, представники управляючих компаній та райадміністрацій прибирають вулиці від уламків, обходять квартири, підраховують кількість вибитих вікон, підвозять ремонтні матеріали.

Куртєв також написав про ситуацію на лінії фронту у Запорізькій області: "Минулої доби рашисти обстріляли позиції наших військ на Гуляйпільщині, Пологівщині та у Василівському районі. Разом з цим рашистські покидьки не припиняли завдавати ударів по будинках мирного населення Запорізького, Василівського та Пологівського районів".

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Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьвійна
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