Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни поцілили в Запоріжжі у два цивільних об'єкти, троє людей постраждали

Олена РощінаП'ятниця, 23 вересня 2022, 13:09

У місті Запоріжжя внаслідок ракетного обстрілу, що стався цієї ночі, зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, трьох постраждалих госпіталізували. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Пряма мова Старуха: "Вночі окупант здійснив ракетний обстріл областного центру та міста в Запорізькому районі. В Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо". 

Реклама:

Деталі: Відомо про трьох постраждалих, їх із легкими травмами забрали в лікарні.

Голова ОВА додав, що руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі.

Також одна з ракет поцілила в будову поблизу міста в Запорізькому районі. Постраждалих немає. 

ВІДЕО ДНЯ

Куртєв уточнив, що в обласному центрі внаслідок прильотів було зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, також ушкоджень зазнали багатоповерхові будинки, в яких повилітали шибки, та приватні будинки, в яких зруйновано покрівлі.

 

Потім він додав, що відомо вже про 10 багатоповерхівок, 9 будинків приватного сектору та ще один обʼєкт цивільної інфраструктури, які зазнали ушкоджень від ворожої атаки. 

 

Комунальні служби, представники управляючих компаній та райадміністрацій прибирають вулиці від уламків, обходять квартири, підраховують кількість вибитих вікон, підвозять ремонтні матеріали.

Куртєв також написав про ситуацію на лінії фронту у Запорізькій області: "Минулої доби рашисти обстріляли позиції наших військ на Гуляйпільщині, Пологівщині та у Василівському районі. Разом з цим рашистські покидьки не припиняли завдавати ударів по будинках мирного населення Запорізького, Василівського та Пологівського районів".

Передісторія: 

Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: