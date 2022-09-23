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Россияне ударили в Запорожье в два гражданских объекта, три человека пострадали

Елена РощинаПятница, 23 сентября 2022, 13:09

В городе Запорожье в результате ракетных обстрелов, произошедших этой ночью, разрушен объект гражданской инфраструктуры, троих пострадавших госпитализировали.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Прямая речь Старуха: "Ночью оккупант совершил ракетный обстрел областного центра и города в Запорожском районе. В Запорожье разрушены объект гражданской инфраструктуры, повреждены дома и автомобили вокруг".

Детали: Известно о трех пострадавших, их с легкими травмами забрали в больницы

Глава ОВА добавил, что разрушениям подвергся еще один объект в Запорожье. 

Также одна из ракет попала в стройку вблизи города в Запорожском районе. Пострадавших нет.

Куртев уточнил, что в областном центре в результате прилетов был разрушен объект гражданской инфраструктуры, также повреждения получили многоэтажные дома, в которых вылетели стекла, и частные дома, в которых разрушены кровли.

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Позже он добавил, что известно уже о 10 многоэтажках, 9 домах частного сектора и еще одном объекте гражданской инфраструктуры, которые получили повреждения от вражеской атаки. 

 

Коммунальные службы, представители управляющих компаний и райадминистраций убирают улицы от обломков, обходят квартиры, подсчитывают количество выбитых окон, подвозят ремонтные материалы.

Куртев также написал о ситуации на линии фронта в Запорожской области: "В минувшие сутки рашисты обстреляли позиции наших войск в Гуляйпольском, Пологовском и Васильевском районе. Вместе с тем рашистские подонки не прекращали наносить удары по домам мирного населения Запорожского, Васильевского и Пологовского районов".

Предыстория:

  • 22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью 9 ракет С-300, есть разрушения, из-под завалов достали 6 человек.
    В ночь на 23 сентября вследствие ударов по Запорожью пострадала гражданская инфраструктура города.

Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьвойна
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