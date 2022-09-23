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"Снігурівка – це Україна": переселенці з окупованого міста вийшли на мітинг

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 13:57
Снігурівка – це Україна: переселенці з окупованого міста вийшли на мітинг
Протест проти "референдуму" у місті Снігурівка на Миколаївщині 23 вересня, скрін з відео

Жителі окупованої Снігурівки на Миколаївщині, яким вдалося виїхати з захопленого міста, вийшли на мітинг проти проведення псевдореферендуму для приєднання окупованих територій до РФ, організованого маріонетками Кремля. 

Джерело: видання "Преступности.нет" з посиланням на свідків, ТАСС

Пряма мова: "Ми – мешканці Снігурівки сьогодні зібралися на акцію протесту щодо незаконного проведення референдуму в місті Снігурівка та прилеглих селах. Снігурівський край завжди був Україною – був і буде Україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли і не будемо хотіти. Закликаємо жителів Снігурівки та прилеглих сел, тобто Снігурівської ОТГ, не йти на "референдум" та не брати участь в незаконному проведенні "референдуму". Слава Україні!".

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Що цьому передувало: Раніше російські пропагандистські медіа повідомили, що окупаційна "влада" планує приєднати окуповані території Миколаївщини до захопленої Херсонщини. 

Виправлено о 17:15: Раніше в новині повідомлялося, що на мітинг вийшли жителі Снігурівки. Стало відомо, що відео записане на підконтрольній Україні частині Миколаївщини.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Зранку 23 вересня окупанти на захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей повідомили, що розпочали "референдуми" щодо приєднання до Росії.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав "пропагандистським шоу" проведення маріонетками Кремля псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу, Херсонщині, Запоріжжя.

Теми: Миколаївська областьреферендумокупаціямітинги
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