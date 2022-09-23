"Снегиревка – это Украина": переселенцы из оккупированного города вышли на митинг

Жители оккупированной Снигиревки Николаевской области, которым удалось выехать из захваченного города, вышли на митинг против проведения псевдореферендума для присоединения оккупированных территорий к РФ, организованного марионетками Кремля.

Источник: издание "Преступности.нет" со ссылкой на свидетелей, ТАСС

Прямая речь: "Мы – жители Снигиревки сегодня собрались на акцию протеста против незаконного проведения референдума в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снигиревский край всегда был Украиной – был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть. Призываем жителей Снигиревки и близлежащих сел, то есть Снигиревской ОТГ, не идти на "референдум" и не участвовать в незаконном проведении "референдума". Слава Украине!".

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Жителі окупованої Снігурівки вийшли на мітинг проти "референдуму" pic.twitter.com/u9fQejGSL5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 23, 2022

Что этому предшествовало: Ранее российские пропагандистские медиа сообщили, что оккупационная "власть" планирует присоединить оккупированные территории Николаевщины к захваченной Херсонщине.

Исправлено в 17:15: Ранее в новости сообщалось, что на митинг вышли жители Снигиревки. Стало известно, что видео записано на подконтрольной Украине части Николаевщины.

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