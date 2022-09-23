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"Снегиревка – это Украина": переселенцы из оккупированного города вышли на митинг

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 13:57
Протест против "референдума" в городе Снигиревка Николаевской области 23 сентября, скрин с видео

Жители оккупированной Снигиревки Николаевской области, которым удалось выехать из захваченного города, вышли на митинг против проведения псевдореферендума для присоединения оккупированных территорий к РФ, организованного марионетками Кремля.

Источник: издание "Преступности.нет" со ссылкой на свидетелей, ТАСС

Прямая речь: "Мы – жители Снигиревки сегодня собрались на акцию протеста против незаконного проведения референдума в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снигиревский край всегда был Украиной – был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть. Призываем жителей Снигиревки и близлежащих сел, то есть Снигиревской ОТГ, не идти на "референдум" и не участвовать в незаконном проведении "референдума". Слава Украине!".

Что этому предшествовало: Ранее российские пропагандистские медиа сообщили, что оккупационная "власть" планирует присоединить оккупированные территории Николаевщины к захваченной Херсонщине. 

Исправлено в 17:15: Ранее в новости сообщалось, что на митинг вышли жители Снигиревки. Стало известно, что видео записано на подконтрольной Украине части Николаевщины.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 23 сентября оккупанты на захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал "пропагандистским шоу" проведение марионетками Кремля псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса, Херсонщине, Запорожье.

Темы: Николаевская областьреферендумоккупациямитинги
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