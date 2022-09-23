На окупованих територіях немає ніяких "референдумів" – ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав "пропагандистським шоу" проведення маріонетками Кремля псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу, Херсонщині, Запоріжжя.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Іще раз про важливе. Сьогодні на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою "референдум".

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Деталі: За його словами, так звані "референдуми" являють собою лише "пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації".

Він наголосив, що це є територія України, яка потребує негайного звільнення.

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