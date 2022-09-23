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На окупованих територіях немає ніяких "референдумів" – ОПУ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 10:40
На окупованих територіях немає ніяких референдумів – ОПУ
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав "пропагандистським шоу" проведення маріонетками Кремля псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу, Херсонщині, Запоріжжя.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Іще раз про важливе. Сьогодні на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою "референдум".

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Деталі: За його словами, так звані "референдуми" являють собою лише "пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації".

Він наголосив, що це є територія України, яка потребує негайного звільнення.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 вересня маріонетки Кремля оголосили про початок проведення псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя.
  • 19 вересня в Офісі президента України запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.
  • Північноатлантична рада випустила заяву з засудженням планів проведення "референдумів" на окупованих територіях України і обіцянкою продовжувати надавати підтримку Києву.
  • Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних "референдумів" на окупованих територіях України та знову пригрозивши застосуванням зброї масового знищення.

Теми: війнареферендумУкраїнаРосія
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