На окупованих територіях немає ніяких "референдумів" – ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав "пропагандистським шоу" проведення маріонетками Кремля псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу, Херсонщині, Запоріжжя.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Іще раз про важливе. Сьогодні на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою "референдум".

Деталі: За його словами, так звані "референдуми" являють собою лише "пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації".

Він наголосив, що це є територія України, яка потребує негайного звільнення.

Передісторія:

23 вересня маріонетки Кремля оголосили про початок проведення псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя.

19 вересня в Офісі президента України запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.

Північноатлантична рада випустила заяву з засудженням планів проведення "референдумів" на окупованих територіях України і обіцянкою продовжувати надавати підтримку Києву.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних "референдумів" на окупованих територіях України та знову пригрозивши застосуванням зброї масового знищення.