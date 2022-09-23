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ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині та покращили позиції біля Бахмута – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 14:33
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині та покращили позиції біля Бахмута – Генштаб
Cелище Яцьківка, східніше річка Оскіл, Донеччина, скрін з мапи

Збройні сили України встановили контроль на селищем Яцьківка на Донеччині та відновили раніше втрачені позиції на Бахмутському напрямку. 

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 23 вересня

Пряма мова: "В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка.

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Наші війська покращують своє тактичне положення. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад, якісній організації бою, нам вдалося відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмуту".

Деталі: За його словами, на Бахмутському напрямку обстановка залишається складною, проте контрольованою. Противник продовжує вести наступальні дії, щоб витіснити українські підрозділи з зайнятих позицій. Збройні сили України тримають оборону попри інтенсивний вогонь противника. 

Що цьому передувало: 18 вересня стало відомо, що українські військові контролюють не лише правий, але й лівий берег річки Оскіл на Харківщині.

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Теми: Донецька областьвійнаБахмут
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