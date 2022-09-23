ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области и улучшили позиции возле Бахмута – Генштаб

Вооруженные силы Украины установили контроль над селом Яцковка в Донецкой области и вернули ранее утраченные позиции на Бахмутском направлении.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 23 сентября

Прямая речь: "В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка.

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Наши войска улучшают свое тактическое положение. Так, благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад, качественной организации боя, нам удалось вернуть ранее утраченное положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута".

Детали: По его словам, на Бахмутском направлении обстановка остается сложной, однако контролируемой. Противник продолжает вести наступательные действия, чтобы вытеснить украинские подразделения с занятых позиций. Вооруженные силы Украины держат оборону, несмотря на интенсивный огонь противника.

Что этому предшествовало: 18 сентября стало известно, что украинские военные контролируют не только правый, но и левый берег реки Оскол на Харьковщине.