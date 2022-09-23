ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области и улучшили позиции возле Бахмута – Генштаб

Вооруженные силы Украины установили контроль над селом Яцковка в Донецкой области и вернули ранее утраченные позиции на Бахмутском направлении.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 23 сентября

Прямая речь: "В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка.

Наши войска улучшают свое тактическое положение. Так, благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад, качественной организации боя, нам удалось вернуть ранее утраченное положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута".

Детали: По его словам, на Бахмутском направлении обстановка остается сложной, однако контролируемой. Противник продолжает вести наступательные действия, чтобы вытеснить украинские подразделения с занятых позиций. Вооруженные силы Украины держат оборону, несмотря на интенсивный огонь противника.

Что этому предшествовало: 18 сентября стало известно, что украинские военные контролируют не только правый, но и левый берег реки Оскол на Харьковщине.