Окупанти використовують учасників "референдумів" як "живий щит" від ЗСУ – розвідка
П'ятниця, 23 вересня 2022, 16:04
Окупанти організували центри підготовки до псевдореферендумів у приміщеннях зі скупченням цивільного населення, щоб уникнути обстрілу з боку українських Сили оборони.
Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України
Дослівно: "Щоб уникнути ураження артилерією українських Сил оборони, всі центри підготовки до псевдореферендуму на окупованих територіях розміщуються в приміщеннях з великим зосередженням цивільного населення".
Деталі: Зокрема, за інформацією розвідки, в окупованому Маріуполі "штаб підготовки до референдуму" розгорнуто в одному з торговельних центрів.
Передісторія:
- 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми" щодо приєднання до Росії.
- В Офісі президента України запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.