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Окупанти використовують учасників "референдумів" як "живий щит" від ЗСУ – розвідка

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 16:04
Окупанти використовують учасників референдумів як живий щит від ЗСУ – розвідка
Ілюстративне фото з ТАСС

Окупанти організували центри підготовки до псевдореферендумів у приміщеннях зі скупченням цивільного населення, щоб уникнути обстрілу з боку українських Сили оборони.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Дослівно: "Щоб уникнути ураження артилерією українських Сил оборони, всі центри підготовки до псевдореферендуму на окупованих територіях розміщуються в приміщеннях з великим зосередженням цивільного населення".

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Деталі: Зокрема, за інформацією розвідки, в окупованому Маріуполі "штаб підготовки до референдуму" розгорнуто в одному з торговельних центрів. 

Передісторія: 

  • 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми" щодо приєднання до Росії.
  • В Офісі президента України запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель. 

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Теми: Маріупольокупаціяреферендумвійна
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