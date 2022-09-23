Окупанти використовують учасників "референдумів" як "живий щит" від ЗСУ – розвідка

Окупанти організували центри підготовки до псевдореферендумів у приміщеннях зі скупченням цивільного населення, щоб уникнути обстрілу з боку українських Сили оборони.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Щоб уникнути ураження артилерією українських Сил оборони, всі центри підготовки до псевдореферендуму на окупованих територіях розміщуються в приміщеннях з великим зосередженням цивільного населення".

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Деталі: Зокрема, за інформацією розвідки, в окупованому Маріуполі "штаб підготовки до референдуму" розгорнуто в одному з торговельних центрів.

Передісторія:

23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми" щодо приєднання до Росії.

В Офісі президента України запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель.