Оккупанты используют участников "референдумов" как "живой щит" от ВСУ – разведка
Пятница, 23 сентября 2022, 16:04
Оккупанты организовали центры подготовки к псевдореферендумам в помещениях со скоплением гражданского населения, чтобы избежать обстрела со стороны украинских Силы обороны.
Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины
Дословно: "Во избежание поражения артиллерией украинских Сил обороны, все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения".
Детали: В частности, по информации разведки, в оккупированном Мариуполе "штаб подготовки к референдуму" развернут в одном из торговых центров.
Предыстория:
- 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России.
- В Офисе президента Украины заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.