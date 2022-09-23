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Оккупанты используют участников "референдумов" как "живой щит" от ВСУ – разведка

"Украинская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 16:04
Оккупанты используют участников референдумов как живой щит от ВСУ – разведка
Иллюстративное фото с ТАСС

Оккупанты организовали центры подготовки к псевдореферендумам в помещениях со скоплением гражданского населения, чтобы избежать обстрела со стороны украинских Силы обороны.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 

Дословно: "Во избежание поражения артиллерией украинских Сил обороны, все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения".

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Детали: В частности, по информации разведки, в оккупированном Мариуполе "штаб подготовки к референдуму" развернут в одном из торговых центров. 

Предыстория: 

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России.
  • В Офисе президента Украины заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.

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Темы: Мариупольоккупацияреферендумвойна
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