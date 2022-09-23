Оккупанты используют участников "референдумов" как "живой щит" от ВСУ – разведка

Оккупанты организовали центры подготовки к псевдореферендумам в помещениях со скоплением гражданского населения, чтобы избежать обстрела со стороны украинских Силы обороны.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно: "Во избежание поражения артиллерией украинских Сил обороны, все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения".

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Детали: В частности, по информации разведки, в оккупированном Мариуполе "штаб подготовки к референдуму" развернут в одном из торговых центров.

Предыстория:

23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России.

В Офисе президента Украины заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.