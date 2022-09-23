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У Козачій Лопані на Харківщині знайшли катівню та братську могилу – Нацполіція

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 16:46
У Козачій Лопані на Харківщині знайшли катівню та братську могилу – Нацполіція
Фото Клименка у Facebook

В населеному пункті Козача Лопань на Харківщині поліція знайшла катівню окупантів, а також братську могилу, де загарбники ховали загиблих.

Джерело: начальник Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова Клименка: "У Козачій Лопані в райвідділі була катівня. Місцеві показали також братську могилу, в якій загарбники захоронювали загиблих".

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Деталі: За його словами, найближчим часом туди прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи для проведення слідчих дій.

Також мешканці розповіли, що деяких утримуваних окупанти при відступі вивезли із собою, щоб не залишати слідів своїх злочинів.

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Теми: війнаХарківська областьокупаціяРосія
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