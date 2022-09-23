В Казачьей Лопани на Харьковщине нашли пыточную и братскую могилу - Нацполиция
Пятница, 23 сентября 2022, 16:46
В населенном пункте Казачья Лопань на Харьковщине полиция нашла пыточную оккупантов, а также братскую могилу, куда захватчики хоронили погибших.
Источник: начальник Нацполиции Игорь Клименко в Facebook
Прямая речь Клименко: "В Казачьей Лопани в райотделе была пыточная. Местные показали также братскую могилу, в которой захватчики хоронили погибших".
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Детали: По его словам, в ближайшее время туда прибудут специализированные следственно-оперативные группы для проведения следственных действий.
Также жители рассказали, что некоторых удерживаемых оккупанты при отступлении вывезли с собой, чтобы не оставлять следов своих преступлений.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили десять пыточных.
- Украинские военные освободили Казачью Лопань 11 сентября.