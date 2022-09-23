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В Казачьей Лопани на Харьковщине нашли пыточную и братскую могилу - Нацполиция

Станислав ПогориловПятница, 23 сентября 2022, 16:46
В Казачьей Лопани на Харьковщине нашли пыточную и братскую могилу - Нацполиция
Фото Клименко в Facebook

В населенном пункте Казачья Лопань на Харьковщине полиция нашла пыточную оккупантов, а также братскую могилу, куда захватчики хоронили погибших.

Источник: начальник Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь Клименко: "В Казачьей Лопани в райотделе была пыточная. Местные показали также братскую могилу, в которой захватчики хоронили погибших".

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Детали: По его словам, в ближайшее время туда прибудут специализированные следственно-оперативные группы для проведения следственных действий.

Также жители рассказали, что некоторых удерживаемых оккупанты при отступлении вывезли с собой, чтобы не оставлять следов своих преступлений.

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Темы: войнаХарьковская областьоккупацияРосcия
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