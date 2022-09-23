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Російських військових загинуло в 5 разів більше, ніж українських – Зеленський

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 16:55
Володимир Зеленський на інтерв'ю, фото ouest-france

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російських військових на війні загинуло в 5 разів більше, ніж українських, а також озвучив щоденні втрати України у війні. 

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Ouest-France

Пряма мова: "У нас є підрахунки втрат за добу, вони не точні. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних осіб залишається на цій території. Загинуло в п'ять разів менше українських воїнів, ніж російських.

Позиція наших військових – не називати точну кількість загиблих і поранених українських військовослужбовців. Головне питання – це точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. Ми маємо бути дуже обережними з цифрами, тому що мова йде про людські життя".

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Теми: Зеленськийпрезидентжертвивійна
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