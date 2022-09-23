Российских военных погибло в 5 раз больше, чем украинских – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российских военных на войне погибло в 5 раз больше, чем украинских, а также озвучил ежедневные потери Украины в войне.

Источник: Зеленский в интервью Ouest-France

Прямая речь: "У нас есть подсчеты потерь за сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских.

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Позиция наших военных – не называть точное количество погибших и раненых украинских военнослужащих. Главный вопрос – это точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. Мы должны быть очень осторожными с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизнях".

Напомним:

В конце августа главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что на войне против российских захватчиков погибли почти 9 тысяч украинских героев.

По данным украинского Генштаба, Россия потеряла в войне в Украине уже более 50 тысяч военнослужащих.