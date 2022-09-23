Зеленський доручив МЗС відреагувати на застосування окупантами іранських дронів-камікадзе

Прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на використання у бойових діях російськими окупантами іранських дронів-камікадзе.

Джерело: Никифоров у Facebook

Пряма мова Никифорова: "Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою".

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Деталі: За словами Никифорова, продаж зброї Росії - це кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, , а також проти життя і здоров’я громадян України.

Він нагадав, що Іран неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.

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