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Зеленський доручив МЗС відреагувати на застосування окупантами іранських дронів-камікадзе

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 19:13
Зеленський доручив МЗС відреагувати на застосування окупантами іранських дронів-камікадзе
Фото: Сергій Никифоров у Facebook

Прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на використання у бойових діях російськими окупантами іранських дронів-камікадзе.

Джерело: Никифоров у Facebook

Пряма мова Никифорова: "Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою".

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Деталі: За словами Никифорова, продаж зброї Росії - це кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, , а також проти життя і здоров’я громадян України.

Він нагадав, що Іран неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.

Що було раніше

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  • Збройні сили України 22 вересня знищили сім БПЛА окупантів, чотири з них  – безпілотники-камікадзе Shahed іранського виробництва. 
  • 18 вересня командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, полковник Родіон Кулагін у WSJ повідомляв, що Росія завдала серйозних збитків українським силам за допомогою іранських безпілотників "Шахед-136", які нещодавно закупила.

Теми: війнаІранЗеленськийУкраїна
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