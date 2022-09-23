Зеленский поручил МИД отреагировать на применение оккупантами иранских дронов-камикадзе

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на использование в боевых действиях российскими оккупантами иранских дронов-камикадзе.

Источник: Никифоров в Facebook

Прямая речь Никифорова: "Президент Украины поручил МИД отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя".

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Детали: По словам Никифорова, продажа оружия России - это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины.

Он напомнил, что Иран неоднократно заявлял о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

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