Зеленский поручил МИД отреагировать на применение оккупантами иранских дронов-камикадзе
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на использование в боевых действиях российскими оккупантами иранских дронов-камикадзе.
Источник: Никифоров в Facebook
Прямая речь Никифорова: "Президент Украины поручил МИД отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя".
Детали: По словам Никифорова, продажа оружия России - это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины.
Он напомнил, что Иран неоднократно заявлял о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.
Что предшествовало:
- Вооруженные силы Украины 22 сентября уничтожили семь БПЛА оккупантов, четыре из них – беспилотники-камикадзе Shahed иранского производства.
- 18 сентября командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Родион Кулагин в WSJ сообщал, что Россия нанесла серьезный ущерб украинским силам с помощью иранских беспилотников "Шахед-136", которые недавно закупила