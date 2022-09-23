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Зеленский поручил МИД отреагировать на применение оккупантами иранских дронов-камикадзе

Станислав ПогориловПятница, 23 сентября 2022, 19:13
Фото: Сергей Никифоров в Facebook

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на использование в боевых действиях российскими оккупантами иранских дронов-камикадзе.

Источник: Никифоров в Facebook

Прямая речь Никифорова: "Президент Украины поручил МИД отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя".

Детали: По словам Никифорова, продажа оружия России - это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины.

Он напомнил, что Иран неоднократно заявлял о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

Что предшествовало:

  • Вооруженные силы Украины 22 сентября уничтожили семь БПЛА оккупантов, четыре из них – беспилотники-камикадзе Shahed иранского производства. 
  • 18 сентября командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Родион Кулагин в WSJ сообщал, что Россия нанесла серьезный ущерб украинским силам с помощью иранских беспилотников "Шахед-136", которые недавно закупила

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Темы: войнаИранЗеленскийУкраина
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