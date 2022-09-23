Дніпропетровщина: російський дрон-камікадзе впав на подвір'я – 6 постраждалих

Один із російських безпілотників-камікадзе, який 23 вересня збили на Дніпропетровщині, упав на приватне подвір'я, у результаті чого виникла пожежа і постраждали 6 людей.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Надвечір сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-камікадзе типу "Шахід-136". Один безпілотник впав на подвір’я домогосподарства, там сталася пожежа. Шестеро осіб постаждали, одну людину шпиталізовано. Три господарчі споруди зруйновано, пошкоджено приватний будинок, дві автівки".

Фото з Telegram лукашука

Деталі: Залишки другого дрона виявили на одному з автошляхів області – БПЛА пошкодив 100 квадратних метрів дорожнього покриття.

Фото з Telegram лукашука

Лукашук також оприлюднив фото наслідків падіння ворожих дронів.

Фото з Telegram лукашука

Водночас голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що під час ранкового обстрілу окупанти у Нікополі пошкодили 15 будинків та 8 господарчих споруд, а в Марганці – 90 приватних будинків, близько 50 господарчих споруд, магазини, аптеки, електро- та газопровідні мережі. Два жителя міста загинули, ще 9 отримали поранення.

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