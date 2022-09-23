Днепропетровщина: российский дрон-камикадзе упал во двор – 6 пострадавших
Один из российских беспилотников-камикадзе, который 23 сентября сбили на Днепропетровщине, упал на частный двор, в результате чего возник пожар и пострадали 6 человек.
Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram
Прямая речь Лукашука: "Под вечер силы ПВО сбили над Днепропетровщиной два дрона-камикадзе типа "Шахид-136". Один беспилотник упал во двор домохозяйства, там произошел пожар. Шесть человек пострадали, один человек госпитализирован. Три хозяйственные постройки разрушены, поврежден частный дом, два автомобиля".
Детали: Остатки второго дрона обнаружили на одной из автодорог области – БПЛА повредил 100 квадратных метров дорожного покрытия.
Лукашук также показал фото последствий падения вражеских дронов.
В то же время глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что во время утреннего обстрела оккупанты в Никополе повредили 15 домов и 8 хозяйственных построек, а в Марганце – 90 частных домов, около 50 хозяйственных построек, магазины, аптеки, электро- и газопроводные сети. Два жителя города погибли, еще 9 получили ранения.
Предыстория:
- Ранее Воздушное командование "Восток" сообщило о 2 сбитых вражеских беспилотниках над Днепропетровской областью.
- Утром 23 сентября глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что захватчики накрыли огнем города Никополь и Марганец, погибли 2 человека.