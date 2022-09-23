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Днепропетровщина: российский дрон-камикадзе упал во двор – 6 пострадавших

Ирина БалачукПятница, 23 сентября 2022, 22:41
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛУКАШУКА

Один из российских беспилотников-камикадзе, который 23 сентября сбили на Днепропетровщине, упал на частный двор, в результате чего возник пожар и пострадали 6 человек.

Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Под вечер силы ПВО сбили над Днепропетровщиной два дрона-камикадзе типа "Шахид-136". Один беспилотник упал во двор домохозяйства, там произошел пожар. Шесть человек пострадали, один человек госпитализирован. Три хозяйственные постройки разрушены, поврежден частный дом, два автомобиля". 

 
Фото из Telegram лукашука

Детали: Остатки второго дрона обнаружили на одной из автодорог области – БПЛА повредил 100 квадратных метров дорожного покрытия. 

 
Фото из Telegram лукашука

Лукашук также показал фото последствий падения вражеских дронов. 

 
Фото из Telegram лукашука

В то же время глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что во время утреннего обстрела оккупанты в Никополе повредили 15 домов и 8 хозяйственных построек, а в Марганце – 90 частных домов, около 50 хозяйственных построек, магазины, аптеки, электро- и газопроводные сети. Два жителя города погибли, еще 9 получили ранения.

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Темы: Днепропетровская областьвойнабеспилотники
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