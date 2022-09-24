ВСУ приземлили российский Ми-8 и поразили три сосредоточения врага – ОК "Юг"

На южном направлении украинские военные уничтожили за минувшие сутки российские вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25, дроны-камикадзе, поразили скопление и колонну врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение боевого дня враг нанес 1 авиационный, 1 ракетный удар по нашим позициям и по населенным пунктам вдоль линии фронта.

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С самолета тактической авиации Су-20 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской общине. Без человеческих потерь.

С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, вероятно хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет".

Детали: Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе с направления Черного моря. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне.

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Еще один "Шахид-136" сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погибло одно гражданское лицо.

Во время повторной воздушной атаки Одессы силами противовоздушной обороны над морем уничтожено еще 4 дрона-камикадзе.

Среди них - впервые в Украине сбит многоцелевой ударный БпЛА иранского производства "Mohajer-6" (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.

Еще один "Шахид-136" атаковал вечером украинские позиции на линии соприкосновения в Березнеговатской громаде Николаевской области.

При попытке атаковать направление порта Южного очередной "Шахид-136" также точно сбит.

Украинская авиация нанесла 20 ударов по врагу. В Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8, а в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны сбит российский штурмовик Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 сосредоточения сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, зенитно-ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаевщины, колонну вооружения и техники - в Каховке.

Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста.

Другие потери врага за боевой день составляют 51 захватчик, 152-мм гаубица "Мста-Б", танк и 16 единиц другой авто-бронетехники.

В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых - 3 надводных и 1 подводный носитель "Калибров". Их наготове 28.