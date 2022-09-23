ЗСУ збили Су-25 і 6 російських дронів-камікадзе

23 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили ворожий штурмовик СУ-25, а також 6 російських дроонів-камікадзе іранського виробництва.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування Повітряних сил: "23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

Станом на 18:30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ".

Деталі: Також повідомляється, що на півдні країни зенітники Повітряних сил знищили ворожий штурмовик Су-25.

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"І це ми ще всерйоз нічого не починали", – пожартували захисники.

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