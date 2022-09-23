ЗСУ збили Су-25 і 6 російських дронів-камікадзе
П'ятниця, 23 вересня 2022, 20:10
23 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили ворожий штурмовик СУ-25, а також 6 російських дроонів-камікадзе іранського виробництва.
Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook
Дослівно Командування Повітряних сил: "23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.
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Станом на 18:30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ".
Деталі: Також повідомляється, що на півдні країни зенітники Повітряних сил знищили ворожий штурмовик Су-25.
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"І це ми ще всерйоз нічого не починали", – пожартували захисники.
Передісторія:
- Раніше Повітряне командування "Схід" повідомило про 2 збиті ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.
- В ОК "Південь" повідомили, що Одесу атакували дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, виникла пожежа. Загинула одна людина.
- За минулу добу Збройні сили знищили 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Всього з початку агресії – 950.
- Президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на використання у бойових діях російськими окупантами іранських дронів-камікадзе.