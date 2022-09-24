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"Референдум": на Луганщині "голосують" навіть загиблі – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 24 вересня 2022, 11:14
Референдум: на Луганщині голосують навіть загиблі – ОВА
фото: тасс

В Алчевську росіяни на "референдумі" враховують "голоси" навіть тих, хто у полоні або загинув, розповів очільник ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Є кому голосувати. На фронті житель Алчевська, або вже в полоні, чи загинув – якимось чином проголосує. Можливо, й телепатично – голос врахують.

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Аби підвищити явку, працівники "виборчих комісій" в супроводі озброєних військовослужбовців Російської Федерації примушують жителів голосувати безпосередньо в місцях їх проживання.

Зупиняють на вулиці. На заперечення, що немає із собою паспорта, відповідають лаконічно: "І не потрібен – ми тебе і так знаємо".

Обдзвонюють. Працюючим у разі відмови заявитись на "дільниці" погрожують звільненням. Знаходять навіть тих, хто виїхав на Росію. Запрошують проголосувати й там".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
  • В Офісі президента запевнили Росію та її спільників на окупованих територіях України, що псевдореферендуми не дадуть можливості легалізувати захоплення українських земель. 

Теми: Луганська областьокупаціяРосія
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