Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Референдум": на Луганщине "голосуют" даже погибшие - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 11:14
Референдум: на Луганщине голосуют даже погибшие - ОВА
фото: тасс

В Алчевске россияне на "референдуме" учитывают "голоса" даже тех, кто в плену или погиб, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Есть кому голосовать. На фронте житель Алчевска, или уже в плену, или погиб - каким-то образом проголосует. Возможно, и телепатически - голос учтут.

Реклама:

Чтобы повысить явку, работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных военнослужащих Российской Федерации заставляют жителей голосовать непосредственно в местах их проживания.

Останавливают на улице. На возражения, что нет с собой паспорта, отвечают лаконично: "И не нужен - мы тебя и так знаем".

Обзванивают. Работающим в случае отказа заявиться на "участки" угрожают увольнением. Находят даже тех, кто выехал на Россию. Приглашают проголосовать и там".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.

Темы: Луганская областьоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
Все новости...
Реклама: