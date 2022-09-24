"Референдум": на Луганщине "голосуют" даже погибшие - ОВА
В Алчевске россияне на "референдуме" учитывают "голоса" даже тех, кто в плену или погиб, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Есть кому голосовать. На фронте житель Алчевска, или уже в плену, или погиб - каким-то образом проголосует. Возможно, и телепатически - голос учтут.
Чтобы повысить явку, работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных военнослужащих Российской Федерации заставляют жителей голосовать непосредственно в местах их проживания.
Останавливают на улице. На возражения, что нет с собой паспорта, отвечают лаконично: "И не нужен - мы тебя и так знаем".
Обзванивают. Работающим в случае отказа заявиться на "участки" угрожают увольнением. Находят даже тех, кто выехал на Россию. Приглашают проголосовать и там".
Предыстория:
- 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
- В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.