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"Референдум": на Луганщине "голосуют" даже погибшие - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 24 сентября 2022, 11:14
фото: тасс

В Алчевске россияне на "референдуме" учитывают "голоса" даже тех, кто в плену или погиб, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Есть кому голосовать. На фронте житель Алчевска, или уже в плену, или погиб - каким-то образом проголосует. Возможно, и телепатически - голос учтут.

Чтобы повысить явку, работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных военнослужащих Российской Федерации заставляют жителей голосовать непосредственно в местах их проживания.

Останавливают на улице. На возражения, что нет с собой паспорта, отвечают лаконично: "И не нужен - мы тебя и так знаем".

Обзванивают. Работающим в случае отказа заявиться на "участки" угрожают увольнением. Находят даже тех, кто выехал на Россию. Приглашают проголосовать и там".

Предыстория: 

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Темы: Луганская областьоккупацияРосcия
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