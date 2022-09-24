Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна відповіла Ірану: Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники

"Українська правда"Субота, 24 вересня 2022, 17:29
Україна відповіла Ірану: Єдиною третьою стороною є іранські безпілотники
Getty Images

В українському МЗС відреагували на заяву Ірану щодо іранських БПЛА на озброєнні російської армії, що Україні нібито треба утриматись від впливу якихось третіх сторін.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Українській правді

Пряма мова: "Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває в своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. Іран має негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив".

Реклама:

Що передувало:

  • Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням цією країною ударних безпілотників Росії.
  • В МЗС Ірану у відповідь на це "порадили" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".
  • У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.
  • Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ІранУкраїнаРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Іран
Іран "відсудив" у США $330 млн за підготовку перевороту у 1980 році
Співпраця Ірану й Росії у виробництві "Шахедів": The Washington Post знайшло докази
США спонукають Іран перестати продавати Росії дрони – ЗМІ
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: