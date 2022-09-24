Україна відповіла Ірану: Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники

В українському МЗС відреагували на заяву Ірану щодо іранських БПЛА на озброєнні російської армії, що Україні нібито треба утриматись від впливу якихось третіх сторін.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Українській правді

Пряма мова: "Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває в своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. Іран має негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив".

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Що передувало:

Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням цією країною ударних безпілотників Росії.

В МЗС Ірану у відповідь на це "порадили" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва.

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