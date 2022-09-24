Украина ответила Ирану: Единственная "третья сторона" – это иранские беспилотники

В украинском МИД отреагировали на заявление Ирана относительно иранских БПЛА на вооружении российской армии, что Украине якобы надо воздержаться от влияния неких третьих сторон.

Источник: представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии".

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Что предшествовало:

Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками этой страной ударных беспилотников России.

В МИД Ирана в ответ на это "посоветовали" Украине "воздержаться от влияния третьих сторон, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами".

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.

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