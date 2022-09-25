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У Херсоні вбили екснардепа Ради – росЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 25 вересня 2022, 09:33
У Херсоні вбили екснардепа Ради – росЗМІ
скріншот

У Херсоні внаслідок нібито прильоту загинуло дві людини, серед яких колишній нардеп Верховної Ради, пишуть російські пропагандистські ЗМІ

Джерело: кремлівські видання РБК, "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що серед загиблих нібито колишній "регіонал" Олексій Журавко.

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Він 23 вересня оприлюднив відеоролик, в якому "проголосував" у Херсоні на "референдумі".

Окупанти в смерті традиційно звинувачують Україну.

Довідково: Журавко був членом фракції "Партія регіонів" з 2006 року, а з 2015 втік до Росії, де проживав до цього часу.

ВІДЕО ДНЯ

Будучи нардепом у будівлі парламенту напав на журналіста "Української правди".

Від початку війни підтримував російську агресію проти України. 

Нагадаємо: 29 серпня на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.

Теми: ХерсонокупаціяРосіяВерховна Рада
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