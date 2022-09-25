У Херсоні вбили екснардепа Ради – росЗМІ
У Херсоні внаслідок нібито прильоту загинуло дві людини, серед яких колишній нардеп Верховної Ради, пишуть російські пропагандистські ЗМІ
Джерело: кремлівські видання РБК, "РИА Новости"
Деталі: Повідомляється, що серед загиблих нібито колишній "регіонал" Олексій Журавко.
Він 23 вересня оприлюднив відеоролик, в якому "проголосував" у Херсоні на "референдумі".
Окупанти в смерті традиційно звинувачують Україну.
Довідково: Журавко був членом фракції "Партія регіонів" з 2006 року, а з 2015 втік до Росії, де проживав до цього часу.
Будучи нардепом у будівлі парламенту напав на журналіста "Української правди".
Від початку війни підтримував російську агресію проти України.
Нагадаємо: 29 серпня на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.