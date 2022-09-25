В Херсоне убили экс-нардепа Рады - росСМИ

В Херсоне в результате якобы прилета погибло два человека, среди которых бывший нардеп Верховной Рады, пишут российские пропагандистские СМИ

Источник: кремлевские издания РБК, "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что среди погибших якобы бывший "регионал" Алексей Журавко.

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Он 23 сентября обнародовал видеоролик, в котором "проголосовал" в Херсоне на "референдуме".

Оккупанты в смерти традиционно обвиняют Украину.

Справка: Журавко был членом фракции "Партия регионов" с 2006 года, а с 2015 сбежал в Россию, где проживал до сих пор.

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Будучи нардепом в здании парламента напал на журналиста "Украинской правды".

С начала войны поддерживал российскую агрессию против Украины.

Напомним: На оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.