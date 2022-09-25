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Зеленський: Ми отримали NASAMS

"Українська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 20:40
ЗРК NASAMS, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше отримала від США ЗРК протиповітряної оборони NASAMS.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю CBS News

Пряма мова: "Хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже прийнято, і Конгресу США – ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але повірте, цього навіть близько не достатньо, щоб прикрити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців".

Деталі: Він не уточнив, якого покоління це ЗРК.

Довідково: Зенітно-ракетний комплекс NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

NASAMS надає захисникам ППО адаптовану, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

У батарею зенітно-ракетного комплексу NASAMS-2 (друге покоління) входить: 12 пускових установок, 8 радарів, 1 центр керування вогнем, 1 машина з електронно-оптичною камерою і 1 автомобіль тактичного управління.

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Що передувало: 16 вересня у Міноборони США повідомили, що перші дві батареї ЗРК NASAMS будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.

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Теми: ЗеленськийСШАзброяУкраїна
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