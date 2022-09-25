Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Мы получили NASAMS

"Украинская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 20:40
ЗРК NASAMS, фото Офісу президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые получила от США ЗРК противовоздушной обороны NASAMS.

Источник: Зеленский в интервью CBS News

Прямая речь: "Хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже принято, и Конгресс США – мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но поверьте, этого даже близко не достаточно, чтобы прикрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев".

Детали: Он не уточнил, какого поколения это ЗРК.

Справка: Зенитно-ракетный комплекс NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA.

NASAMS предоставит украинским ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

В батарею зенитно-ракетного комплекса NASAMS-2 (второе поколение) входит: 12 пусковых установок, 8 радаров, 1 центр управления огнем, 1 машина с электронно-оптической камерой и 1 автомобиль тактического управления.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 16 сентября в Минобороны США сообщили, что первые две батареи ЗРК NASAMS будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.

Читайте также Небо под зонтиком. Как работает противовоздушная оборона и почему важны NASAMS и IRIS-T

Темы: ЗеленскийСШАоружиеУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Президент Финляндии сомневается, что Путин примет "какое бы то ни было поражение" в Украине

Украинцы перехитрили Путина – Трасс

ISW: Путин даже не пытался подготовить население России к войне и мобилизации

РФ использует мобилизацию для уничтожения коренных народов Крыма, Кавказа и Сибири – Зеленский

видеоМахачкала: на акции против мобилизации столкновения, протестующие отбивают задержанных

Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины "смывает все грехи"

Все новости...
В Изюме нашли еще два массовых захоронения – президент
"Не думаю, что он блефует": Зеленский о ядерных угрозах Путина
Зеленский: Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны
Запад считает маловероятным, но продумывает реакцию на применение РФ ядерного оружия – FT
Последние новости
10:22
Блинкен: США четко сказали РФ "прекратить разговоры" о ядерном оружии
10:06
Испания планирует выдавать визы "цифровых кочевников", чтобы привлечь фрилансеров
10:05
СБУ обнаружила еще одну пыточную на Харьковщине: украинцев после пыток вывозили в РФ
10:00
NASA планирует столкнуть космический корабль с астероидом: зачем это нужно
09:36
Фунт стерлингов и евро упали до рекордных минимумов по отношению к доллару: причины
09:25
Президент Финляндии сомневается, что Путин примет "какое бы то ни было поражение" в Украине
09:24
Цены на нефть снижаются из-за опасений рецессии
09:23
Россияне за сутки потеряли 15 танков, 4 вертолета и 500 военных
09:22
В Дублине тысячи людей протестовали против роста стоимости жизни
09:05
видеоГлаву призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области РФ
Все новости...