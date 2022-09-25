Зеленский: Мы получили NASAMS
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые получила от США ЗРК противовоздушной обороны NASAMS.
Источник: Зеленский в интервью CBS News
Прямая речь: "Хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже принято, и Конгресс США – мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но поверьте, этого даже близко не достаточно, чтобы прикрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев".
Детали: Он не уточнил, какого поколения это ЗРК.
Справка: Зенитно-ракетный комплекс NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA.
NASAMS предоставит украинским ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.
В батарею зенитно-ракетного комплекса NASAMS-2 (второе поколение) входит: 12 пусковых установок, 8 радаров, 1 центр управления огнем, 1 машина с электронно-оптической камерой и 1 автомобиль тактического управления.
Что предшествовало: 16 сентября в Минобороны США сообщили, что первые две батареи ЗРК NASAMS будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.
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