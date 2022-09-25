РФ использует мобилизацию для уничтожения коренных народов Крыма, Кавказа и Сибири – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов оккупированного Крыма, а также Кавказа, Сибири и других территорий РФ.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на территориях, контролируемых пока временно Российской Федерацией.

Катастрофическая ситуация в оккупированном Крыму. Полностью подтверждается информация о крымскотатарском народе. Большинство мобилизационных повесток расписано там именно на кырымлы. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина для немедленной и жесткой реакции всего мира.

На территории самой России происходит то же самое – это просчитанная имперская политика. Это удар по народам, например, Дагестана, да и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и другим территориям".

Детали: Зеленский отметил, что "люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь".

"Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которой хочет один человек, на войне против нашего народа на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что, если вы придёте забирать жизни наших детей, я вам скажу как отец, мы вас живыми уже не отпустим", - подчеркнул президент.

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Он еще раз призвал жителей России "не подчиняться преступной мобилизации, бежать или сдаваться в украинский плен при первой же возможности".

Что предшествовало: В воскресенье в Дагестане протестующие против мобилизации перекрыли трассу Хасавюрт-Махачкала около села Эндирей, а полиция стреляла в воздух, пытаясь разогнать несогласных с мобилизацией.

На акции против мобилизации в Махачкале (столица Дагестана) произошли столкновения с полицией, слышны были выстрелы, протестующие пытались отбивать задержанных.